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Происшествия5 июля 2022 3:46

Полицейские задержали подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций в Иркутске

Злоумышленник купил его в одном из чатов мессенджера
Татьяна КОЛЯДИНА
Полицейские задержали подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций в Иркутске

Полицейские задержали подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские схватили подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций, так называемого «код-грабера». Также при обыске у злоумышленника были найдены механические устройства для отмычки машин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летний мужчина в офисе одной из иркутских транспортных компаний сбыл сигнализационный брелок, предназначенный для перехвата сигнала охранных комплексов автомобилей, - рассказали в ведомстве. - Сложное техническое устройство подозреваемый купил в одном из чатов мессенджера.

После мужчину обнаружили сотрудники полиции. Он отдал им такое же оборудование для считывания сигналов.

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