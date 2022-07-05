Полицейские задержали подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские схватили подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций, так называемого «код-грабера». Также при обыске у злоумышленника были найдены механические устройства для отмычки машин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летний мужчина в офисе одной из иркутских транспортных компаний сбыл сигнализационный брелок, предназначенный для перехвата сигнала охранных комплексов автомобилей, - рассказали в ведомстве. - Сложное техническое устройство подозреваемый купил в одном из чатов мессенджера.

После мужчину обнаружили сотрудники полиции. Он отдал им такое же оборудование для считывания сигналов.

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