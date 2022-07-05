Коллективный иммунитет к коронавирусу в Иркутской области снизился до 17,8% Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области упал коллективный иммунитет. По данным Стопкоронавируса. РФ, 5 июля он составил 17,8%. Месяц назад, 6 июня он составлял 36,8%.

В Приангарье с начала пандемии первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 1 428 520 человек. Полную иммунизацию прошли 1 327 519 жителей региона.

Еще раньше, 6 мая в Иркутской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусу был больше – на отметке 44,5%.

Напомним, 36 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 5 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 280 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией.

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