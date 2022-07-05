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Здоровье5 июля 2022 3:11

36 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 5 июля

К счастью, никто не умер от COVID-19
Татьяна КОЛЯДИНА
36 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 5 июля

36 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 5 июля

Фото: Олег ЗОЛОТО

36 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 5 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 280 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 292 163 человека, - отметили в ведомстве.

К счастью, никто не умер от COVID-19. В общей сложности коронавирус забрал жизни 8 692 пациентов. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 703 жителя региона.

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