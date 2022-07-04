Мэрия Иркутска обяжет виновника ДТП в сквере на Карла Либкнехта возместить ущерб. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Администрация Иркутска обяжет виновника аварии в сквере на перекрестке улиц Тимирязева и Карла Либкнехта возместить ущерб. Мужчина снес три скамейки, четыре урны, ограждения, повреждены живая изгородь из акации и клумба. ДТП произошло накануне. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Пьяный водитель Toyota Mark II, двигаясь со стороны улицы Карла Маркса, не справился с управлением и въехал в сквер, - рассказали в мэрии. - За рулем машины находился 21-летний мужчина. По данному факту проводится проверка инспекторами Госавтоинспекции. На нарушителя полицейские составили административные протоколы.

Сквер на перекрестке улиц Тимирязева и Карла Либкнехта возвели в 2016 году. В его центре стоит скульптура «Верблюжонок». Ее не раз портили вандалы. В последний раз это было в июне. Сейчас она находится на ремонте.

Причиненный ущерб пока устанавливается. Как отмечают в администрации Иркутска, если понадобится, то мэрия обратится в суд.

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