На Ольхоне и Малом Море запретили разводить костры и жарить шашлыки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето, жара, хочется поехать на Байкал, отдохнуть, позагорать… Но туристам надо помнить, что на Ольхоне и на берегу Малого Моря сейчас не получится посидеть с песнями у костра или пожарить шашлыки. И тем более нельзя жечь сухую траву и мусор. Запрет временный, причина - особый противопожарный режим. Ввели его утром 5 июля, поскольку из-за погоды слишком высокий риск распространения огня.

- Крайне пожароопасная ситуация сложилась на острове Ольхон, материковой части пролива Малое Море, а также в южных бухтах Прибайкальского национального парка и в Тажеранских степях, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Режим ввели в четырех лесничествах Прибайкальского нацпарка в Ольхонском районе - Еланцынском, Островном, Береговом и Онгуренском. Увы, в Островном лесничестве 1 июля уже случился степной пожар. Его потушили на следующее утро.

- Обстановка напряженная, очень много высохшей травы из-за жаркой, сухой погоды с самым высоким классом пожарной опасности, - прокомментировал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.

А что насчет турмаршрутов, которые проходят через лес? Ограничивать прогулки по ним начинают, если фиксируется третий класс пожарной опасности и выше.