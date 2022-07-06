Геннадий Корниенко стал временно исполняющим начальника ГУ МВД России по Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Генерал-майор полиции Геннадий Корниенко назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщил источник. Геннадий Корниенко займет этот пост после ухода Андрея Калищука, который ушел в отставку по собственному желанию.

Добавим, что ранее Геннадий Корниенко занимал пост заместителя начальника областного МВД. Кратко расскажем биографию нового начальника полиции Приангарья. Он родился 1 ноября 1966 года в городе Николаев Украинской ССР. Окончил Иркутскую Высшую школу МВД Российской Федерации. С 1987 по 2009 год служил в оперативных подразделениях УВД Ангарска на различных должностях от оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя начальника управления-начальника криминальной милиции УВД.

В 2009 году Геннадий Корниенко был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по Иркутской области. В 2010-м стал заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Приангарью. У Геннадия Корниенко несколько наград. Он награжден медалью «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За воинскую доблесть», а также нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

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