Начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук освобожден от должности Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ГУ МВД России по Иркутской области сменился начальник. Андрей Калищук, занимавший пост руководителя освобожден от должности указом президента Владимира Путина. Указ подписан 4 июля 2022 года. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он добавил, что Андрей Калищук покинул пост по собственному желанию. Владимир Путин удовлетворил прошение об отставке.

Уже известно, что временно исполняющим обязанности руководителя ГУ МВД России по Приангарью станет первый заместитель Андрея Калищука генерал-майор Геннадий Корниенко.

Добавим, что генерал-лейтенант Андрей Калищук руководил МВД Иркутской области почти 10 лет – с августа 2012 года.

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