Росгвардейцы спасли двух тонущих в реке подростков в Ангарске. Фото: пресс-служба Росгвардии России

В Ангарске двое росгвардейцев спасли на реке Китой двух подростков, которые попали в сильное течение. Мужчины тогда отдыхали на берегу со своими семьями. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского округа Федеральной службы войск нацгвардии России.

- Собираясь, домой, росгвардейцы услышали крики о помощи и заметили в воде фигуры двух людей, - рассказали в ведомстве. - Как выяснилось позже, подростки заигрались в воде, не заметили, как оказались слишком далеко от берега, не почувствовав под ногами дна, запаниковали и начали тонуть.

Первым спасать бросился Даниил Кустов. Когда добрался до школьников, понял, что один уже ушел под воду, а второй, пытаясь вытащить своего товарища, выбился из сил и тоже едва держался на плаву. Тогда Даниил поплыл за первым подростком. После схватил его и потянул к берегу.

К тому времени на помощь подоспел сослуживец Валерий Карасев. Росгвардеец спас второго мальчика, утащив его на сушу.

Как отметил Даниил Кустов, ребята очень испугались и в панике неосознанно сцепляли руки и ноги. От этого они вместе с ними уходили под воду. Но в конце концов их удалось успокоить и благополучно вытащит на берег.

Затем росгвардейцы убедились, что мальчикам ничего не угрожает, и отвезли их к родителям.

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