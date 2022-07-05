14 человек спаслись во время пожара в деревянном доме в Чунском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ранним утром в поселке Чунский в четырехквартирном деревянном доме произошел пожар. Соседи вызвали спасателей. До приезда пожарных с тремя единицами техники 14 человек самостоятельно эвакуировались с места происшествия. Из них восемь детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения горела квартира с выходом огня на крышу, - рассказали в ведомстве. - Была угроза распространения пламени на соседние квартиры. Его потушили в течение 20 минут на площади 36 квадратных метров. Никто не пострадал. Предположительно возгорание началось из-за короткого замыкания.

Еще один пожар произошел в пятиэтажном доме в поселке Мишелевка. Горела прихожая в нежилой квартире на первом этаже. В тушении участвовали две автоцистерны и автолестница. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Самостоятельно спаслись четыре человека.

За последние 24 часа в Иркутской области произошло 19 пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 нарушителей пожарной безопасности выявили в Иркутской области.(подробности)

«Музыкальные вечера в Стрижах»: летний творческий фестиваль пройдет в Иркутске.(подробности)