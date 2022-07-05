11 нарушителей пожарной безопасности выявили в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области было выявлено 11 нарушителей пожарной безопасности. Два человека из них разводили костры. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Организована работа 747 различных групп патрулирования общей численностью 2224 человека, - рассказали в ведомстве. - Силами межведомственных групп за прошедшие сутки проведено 7096 дворовых обходов. Мерами пожарной безопасности в жилом секторе проинформированы 10276 человек.

Напомним, при действии особого противопожарного режима нельзя использовать открытый огонь, разводить костры и мангалы, сжигать сухую траву.

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