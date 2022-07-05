Смуглую 45-летнюю шатенку со шрамом на левой щеке разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают смуглую 45-летнюю шатенку с зелеными глазами - Оксану Аксютичеву. Заявление о пропаже в дежурную часть поступило от сожителя женщины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили оперативники, 21 июня Оксана ушла из дома, расположенного в дачном товариществе «Прибрежное-2» и до настоящего времени не вернулась, - рассказали в ведомстве.

На вид женщине 45-50 лет, худощавая, среднего роста 165-170 сантиметров, волосы крашеные темного цвета. Была одета в темное платье и белые босоножки. Примечательно, что у нее на левой щеке есть послеоперационный шрам.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят обратиться в полицию.

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