Водитель погиб после столкновения с Nissan March в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

44-летний водитель Лады Ларгус погиб в аварии накануне вечером в 12 километрах от поселка Янгель в Нижнеилимском районе. Полиция установила, что он обгонял машину Nissan March, потом столкнулся с ней, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и его автомобиль опрокинулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в ведомстве.

Автомобилистка, с которой столкнулся погибший, уехала с места аварии. Но вскоре ее нашли. Выяснилось, что за рулем была 55-летняя женщина. На нее полицейские составили административный протокол за оставление места ДТП. В данный момент проводится проверка всех обстоятельств аварии.

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