Уголовное дело о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот возбудили в Шелехове

Уголовное дело возбудили о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот в Шелехове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот. В 2014-2016 годах администрация города выдала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию четырех малоэтажек. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Эти разрешения муниципалитетом выданы в нарушение градостроительного законодательства, потому что дома построены на основании проектной документации, не прошедшей госэкспертизу, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, дома построены возле железной дороги. Как выяснили специалисты, уровень вибрации в квартирах превышает допустимый предел. А это недопустимо.

Прокуратура отправила список нарушений в СК для возбуждения уголовного дела на виновных за превышение должностных полномочий. Следственный комитет поддержал ведомство. Ход и результаты проконтролирует прокуратура.

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