Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 7:23

Уголовное дело о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот возбудили в Шелехове

Это было сделано после вмешательства прокуратуры
Татьяна КОЛЯДИНА
Уголовное дело возбудили о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот в Шелехове

Уголовное дело возбудили о мошенничестве при строительстве домов для детей-сирот в Шелехове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов для детей-сирот. В 2014-2016 годах администрация города выдала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию четырех малоэтажек. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Эти разрешения муниципалитетом выданы в нарушение градостроительного законодательства, потому что дома построены на основании проектной документации, не прошедшей госэкспертизу, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, дома построены возле железной дороги. Как выяснили специалисты, уровень вибрации в квартирах превышает допустимый предел. А это недопустимо.

Прокуратура отправила список нарушений в СК для возбуждения уголовного дела на виновных за превышение должностных полномочий. Следственный комитет поддержал ведомство. Ход и результаты проконтролирует прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 человек спаслись во время пожара в деревянном доме в Чунском районе.(подробности)

11 нарушителей пожарной безопасности выявили в Иркутской области.(подробности)