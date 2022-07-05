Полицейские разыскивают похитителя детского электромобиля в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские разыскивают похитителя детского электромобиля. Собственники оценивают стоимость машины в 37 тысяч рублей. Сообщение о воровстве поступило 15 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Неизвестный выломал рольставни киоска, откуда достал игрушечную машину и увез ее, - рассказали в ведомстве. - Как пояснил собственник, из восьми автомобилей, которые у него хранились, он не досчитался двух - черной Mercedes-Benz и зеленой Discovery. Вторую, однако, вскоре нашли в кустах и вернули на законную «парковку».

Подозреваемый попал на видео. Злоумышленнику на вид около 20-25 лет, рост примерно 160-170 сантиметров, средней комплекции, волосы русые, короткостриженый, был одет в черные спортивные штаны с тремя белыми полосками и толстовку с капюшоном, а также белые кроссовки.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину, позвонить в местный отдел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-ректора иркутского ВУЗа осудили за незаконно выписанную себе премию в 860 тысяч рублей.(подробности)

Полицейские задержали подозреваемого в продаже устройства для взлома автосигнализаций в Иркутске.(подробности)