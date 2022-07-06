За спонсирование террористов ИГИЛ* жителя Иркутска осудили на 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске приговор суда услышал 30-летний местный житель, которого обвинили в связях с террористами. Оказалось, с июня 2016 года по ноябрь 2019-го мужчина находился на связи международной террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации). Кроме этого, он даже ездил в Турцию, чтобы попытаться незаконно перейти на территорию Сирии, а также финансировал деятельность террористов и помогал им.

- Восточный окружной военный суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

Добавим, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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