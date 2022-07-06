Менеджеры по продажам и медсестры из Иркутска уверены, что управляют своей карьерой, выяснил сервис SuperJob Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска: управляют ли они своей карьерой? Оказалось, что 6 из 10 работающих иркутян убеждены, что является кузнецом своего карьерного счастья. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы call-центров.

- 63% иркутян уверены, что они управляют своей карьерой, - уточнили в пресс-службе SuperJob. - По словам респондентов, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться.

А вот в том, что они не управляют карьерой признались 37% опрошенных горожан. 9% однозначно считают, что не могут влиять на нее, а 28% думают, что, скорее всего не влияют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутяне назвали самые уважаемые профессии (Подробности)

Раскрывают ли зарплаты сотрудников в компаниях Иркутска, выяснил сервис SuperJob (Подробности)