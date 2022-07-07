59 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

59 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки, 7 июля. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 болели 296 409 жителей Приангарья. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Всего с начала пандемии вылечились от коронавируса 292 272 пациента, - рассказали в оперативном штабе. – А за прошедшие 24 часа – 57.

Госпитализировано за сутки меньше на 3 человека, чем накануне. Теперь проходят лечение в больницах 240 инфицированных. С 6 по 7 июля скончался от коронавируса один человек. За все время – 8 693. А от других причин, не связанных с этой болезнью, умерли 704 жителя области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесплатную диагностику меланомы можно пройти в Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля. Раннее выявление состояния кожи особенно важно для жителей Сибири с резко континентальным климатом.(подробности)