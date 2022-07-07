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Общество7 июля 2022 4:17

Бесплатную диагностику меланомы можно пройти в Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля

Раннее выявление состояния кожи особенно важно для жителей Сибири с резко континентальным климатом
Татьяна КОЛЯДИНА
Бесплатную диагностику меланомы можно пройти в Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля

Бесплатную диагностику меланомы можно пройти в Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля

Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля можно пройти диагностику меланомы. Это особенно важно для людей, живущих в Сибири, где резко континентальный климат. По словам экспертов, здесь у населения кожный покров очень чувствителен к солнцу. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

- В нем смогут принять участие все желающие, ведь мероприятие бесплатно, - отметили в Минздраве.

Для этого нужно сначала заранее зарегистрироваться по телефону горячей линии, либо на сайте живибезстраха.рф.

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