Бесплатную диагностику меланомы можно пройти в Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутском областном онкодиспансере 16 и 17 июля можно пройти диагностику меланомы. Это особенно важно для людей, живущих в Сибири, где резко континентальный климат. По словам экспертов, здесь у населения кожный покров очень чувствителен к солнцу. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

- В нем смогут принять участие все желающие, ведь мероприятие бесплатно, - отметили в Минздраве.

Для этого нужно сначала заранее зарегистрироваться по телефону горячей линии, либо на сайте живибезстраха.рф.

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