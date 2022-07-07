118 килограммов ананасов, мандаринов, манго и других тропических фруктов сожгли в Иркутске. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области

В Иркутске сожгли 118 килограммов ананасов, мандаринов, манго, папайи, рамбутанов, питайи и мангостанов, а также несколько спилов дерева танаки которое применяют в косметологии. Эту продукцию выявили в пункте пропуска в аэропорту областного центра. Оказалось, что она была без фитосанитарного сертификата. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.

- Авиарейсом из Юго-Восточной Азии в Иркутск были доставлены тропические фрукты и растения, представляющие высокий фитосанитарный риск, - отметили в ведомстве.

Ввозить подкарантинный товар – это нарушение закона. Поэтому было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. А вся продукция утилизирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Менеджеры по продажам и медсестры из Иркутска уверены, что управляют своей карьерой, выяснил сервис SuperJob.(подробности)

Северный завоз в Иркутской области идет по графику.(подробности)