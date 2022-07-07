17 детей выпали из окон в Иркутской области с начала лета Фото: Иван МАКЕЕВ

Печальная статистика наблюдается по несчастным случаям с маленькими детьми. С начала лета в Иркутской области 17 детей выпали из окон. Из-за чего один погиб, остальные получили разные травмы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- Не ставьте детей на подоконник, не поощряйте самостоятельное нахождение на них, запрещайте и предупреждайте такие «игры», не оставляйте детей без присмотра, особенно там, где открыто окно, - пояснили в ведомстве.

Также нельзя ставить рядом с окном предметы, на которые может встать ребенок и перелезть на подоконник. Лучше всего на окна ставить специальные замки, ключ от них хранить в недоступном для малыша месте.

Нужно помнить, что москитная сетка – это всего лишь защита от насекомых, она не предназначена для выдерживания большого веса. Безопасность детей зависит только от самих родителей.

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