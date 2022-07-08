Движение по плотине ГЭС перекроют 10 июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, иркутские автомобилисты! С 22:00 10 июля до 07.00 11 июля вновь будет перекрыто движение по плотине ГЭС. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения проезда связаны с изменением схемы движения.

За ночь на плотине перенесут проезжую часть на отремонтированную полосу дороги, установят блоки барьерных ограждений. Также там перенесут контактную сеть троллейбусов.

Напомним, частичное ограничение движения на плотине запланировано до начала осени, так как работы планируют завершить к 1 сентября. При этом, неудобства ждут не только водителей, но и пешеходов, так как будет перекрыт тротуар.

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