Насколько устарели трамваи в Иркутске, и когда обновится парк Фото: Андрей СИНЬКОВ

Трамвай считается одним из самых безопасных и популярных видов общественного транспорта. По крайней мере, все привыкли, что в нашем городе ДТП с железными вагонами случаются гораздо реже, чем с автобусами и тем более маршрутками. Но в последнее время статистика говорит об обратном. За 2021 год в Иркутске произошло 58 аварий с участием трамваев. Часть из них из-за технических неисправностей. Так, прошлой весной трамвай №1 из-за отказа тормозов протаранил и разнес вдребезги 9 автомобилей на железнодорожном вокзале. А затем произошло несколько пожаров в пути. В сентябре вагон неожиданно вспыхнул на остановке «Волжская». А в декабре загорелся в районе Байкальской.

Справедливости ради, ни один пассажир во время этих происшествий не пострадал. Но прокуратура начала проверку трамвайного парка. И нашла… нарушения. Оказалось, что из положенных 70 вагонов в Иркутске на линию выезжают только 44. Из них у 34 истек срок эксплуатации. Вагоны износились: покрылись коррозией, внутри у них прогневает пол, а в салоне не работают кнопки вызова водителя и даже спидометры.

- Действительно, трамвайный парк устарел на 70% и требует замены, - комментируют "КП"-"Иркутск" в администрации города. – Мы об этом не раз говорили. И с 2020 года начали заниматься обновлением подвижного состава общественного транспорта. Ведь в последний раз новые трамваи закупались в 2008 году. После этого к нам поступали только вагоны, подаренные Москвой.

Понятно, что из столицы транспорт пришел уже с солидным пробегом. Так что назвать новым его нельзя. После проверки прокурор города подал иск в Кировский районный суд, который в конце июня обязал городскую администрацию устранить нарушения за один год. За этот срок власти должны привести в порядок весь трамвайный парк. Как отметили в прокуратуре, покупать новые вагоны для этого не обязательно. Но свежие трамваи впервые за 14 лет все-таки могут появиться в Иркутске.

- Через Министерство экономического развития Иркутской области мы подали заявку на получение бюджетного кредита на покупку 10 трамвайных вагонов, - продолжают в администрации. – Кроме этого, планируем закупить 12 троллейбусов, 100 больших автобусов Также заключен договор на поставку в лизинг 40 автобусов большой вместимости.

Администрация: трамвайный парк в Иркутске устарел на 70% Фото: Андрей СИНЬКОВ

А теперь конкретно о цифрах. Один трамвайный вагон стоит как несколько новых автомобилей премиум-класса - 68 млн рублей. Чтобы модернизировать весь парк Иркутску необходимо более 3 млрд рублей.

- Провести масштабное обновление в такие короткие сроки в нынешней экономической ситуации невозможно, - говорят городские власти. – Это мы уже не раз поясняли прокуратуре. Что касается решения суда, то будем его обжаловать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проезд в муниципальном транспорте вырастет до 25 рублей

Проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска вырастет до 25 рублей. Постановление об этом еще в июне опубликовали на сайте администрации. В нем сказано, что цена проезда изменится после того, как проведут конкурс на перевозку. Точные маршруты, на которых повысится цена, обещают назвать на следующей неделе. Напомним, сейчас проезд в муниципальном общественном транспорте Иркутска составляет 15 рублей (Подробности)