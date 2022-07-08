Водитель погиб при столкновении с фонарем в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске 8 июля ночью произошло дорожно-транспортное происшествие. 20-летний водитель на Honda Fit Shuttle не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарь. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, в салоне машины находилось три пассажира, никто из них не пострадал, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полицейские на месте происшествия проводят проверку всех обстоятельств в аварии.

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