Аварийное отключение электричества произошло в части Свердловского района Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске 8 июля утром произошло аварийное отключение электричества в части Свердловского района. Без света остались жители некоторых домов на семи улицах. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Гоголя, Железнодорожная 2-я, Железнодорожная 4-я, Маяковского, Мостовой, Профсоюзная, Румянцева, - рассказали в компании.

На данный момент на место происшествия приехала бригада Южных электросетей. Она определит место неисправности и устранить причину поломки. Приблизительное время восстановления электричества – 14.00.

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