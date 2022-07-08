Пьяного пассажира поезда из Братска осудили за дачу взятки полицейскому Фото: Ольга СУПОНЕВА

Братский районный суд Иркутской области осудил пассажира поезда из Братска, который в апреле 2022 года ехал сообщением «Усть-Илимск – Новосибирск». Мужчина был пьяным. За это полагается административная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВМ СУт СК России.

- Для выяснения обстоятельств и составления протокола об административном правонарушении мужчина был доставлен в Братский линейный отдел на транспорте, - рассказали в ведомствах. - Правонарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, предложил полицейскому 15 тысяч рублей.

Но сотрудник порядка отказался от взятки. Мужчина отправился под суд. Его приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.

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