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Общество8 июля 2022 2:55

Пьяного пассажира поезда из Братска осудили за дачу взятки полицейскому

Теперь мужчина оштрафован на 80 тысяч рублей
Татьяна КОЛЯДИНА
Пьяного пассажира поезда из Братска осудили за дачу взятки полицейскому

Пьяного пассажира поезда из Братска осудили за дачу взятки полицейскому

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Братский районный суд Иркутской области осудил пассажира поезда из Братска, который в апреле 2022 года ехал сообщением «Усть-Илимск – Новосибирск». Мужчина был пьяным. За это полагается административная ответственность. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и ВМ СУт СК России.

- Для выяснения обстоятельств и составления протокола об административном правонарушении мужчина был доставлен в Братский линейный отдел на транспорте, - рассказали в ведомствах. - Правонарушитель, желая избежать привлечения к ответственности, предложил полицейскому 15 тысяч рублей.

Но сотрудник порядка отказался от взятки. Мужчина отправился под суд. Его приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.

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