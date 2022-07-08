Какой будет погода в Иркутске в пятницу, 8 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступила пятница, а это значит, что еще один рабочий день и будут долгожданные выходные. Пора собрать все силы в кулак и потерпеть до вечера. Какой же в Иркутске будет погода сегодня? На этот вопрос ответили синоптики. 8 июля в столице Приангарья будет небольшой дождь. Но не стоит расстраиваться, до обеда обещают солнце.

- 8 июля в пятницу в Приангарье ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура +21…+23 градусов, - уточнили метеорологи.

А что касается прогноза погоды по региону, то дождь тоже будет, но кратковременный. Порывы ветра достигнут 9 м/с, местами - до 14 м/с. Воздух прогреется до +21...+26 градусов, однако при облачной погоде будет прохладно +12...+17 градусов.

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