Грузовик перевернулся после столкновения с Хондой Фит на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 7 июля на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Там столкнулись грузовик Киа Бонго и легковушка Хонда Фит. От удара грузовик перевернулся на бок. Не обошлось без пострадавших.

- В ДТП травмы получили водители обеих машин, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их доставили в больницу.

Кто стал виновником аварии, сейчас выясняют дорожные инспекторы, которые регулируют движение. На месте происшествия образовалась пробка в сторону центра города. Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель Ленд Крузер из Иркутска, избивший и переехавший дорожного рабочего, отправится в колонию на 8,5 лет (Подробности)

Насколько устарели трамваи в Иркутске, и когда обновится парк (Подробности)