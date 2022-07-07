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Происшествия7 июля 2022 11:12

Грузовик перевернулся после столкновения с Хондой Фит на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске

В аварии есть пострадавшие
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Грузовик перевернулся после столкновения с Хондой Фит на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске

Грузовик перевернулся после столкновения с Хондой Фит на объездной дороге Ново-Ленино в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 7 июля на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино в Иркутске. Там столкнулись грузовик Киа Бонго и легковушка Хонда Фит. От удара грузовик перевернулся на бок. Не обошлось без пострадавших.

- В ДТП травмы получили водители обеих машин, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их доставили в больницу.

Кто стал виновником аварии, сейчас выясняют дорожные инспекторы, которые регулируют движение. На месте происшествия образовалась пробка в сторону центра города. Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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