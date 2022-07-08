Более трех миллионов рублей перевела сибирячка из Бодайбо лжеинвесторам Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Бодайбо сибирячка попалась на удочку мошенникам, поверив в быстрое обогащение. Она перевела лжеинвесторам около 3,5 миллионов рублей. Но обещанного дохода так и не дождалась. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В октябре 2021 года женщина увидела объявление в соцсети о заработке путем инвестирования в криптовалюту, - рассказали в ведомстве. - Пройдя по ссылке, заполнила анкету, где указала свои персональные данные. После этого с ней связалась девушка, представившаяся консультантом инвестиционной компании.

Мошенница сказала, что нужно открыть личный счет на их сайте и положить туда деньги. Якобы так можно заработать. Не думая, что ее обманывают, женщина перевела огромную сумму злоумышленникам. А те перестали отвечать на звонки. После сибирячка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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