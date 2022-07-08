Иркутянка пойдет под суд за прописку у себя большого количества граждан Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске 31-летняя женщина пойдет под суд за то, что прописывала у себя в доме большое количество людей. Полицейские добыли доказательства ее преступной деятельности, которые составили 12 томов. Это опросы свидетелей, результаты экспертиз и выписки. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Весной 2022 года иркутянка подавала заявления в МФЦ и регистрировала в своем доме нескольких российских граждан и иностранцев, - уточнили в ведомстве. - Кроме того, в отдел по вопросам миграции обвиняемая предоставила недостоверные сведения, что позволяло оформить мигрантам фиктивную постановку на учет. Однако фактически в жилом помещении никто из указанных в документах людей не жил.

Всего ее услугами воспользовались более 90 человек. За каждого прописанного женщина поучала деньги. Также оказалось, что она раньше была судима за такие же деяния и имущественные преступления. Сейчас дело в утвержденным обвинением направлено в суд.

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