Органические удобрения начали производить на Ангарской птицефабрике из помета птиц. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На Ангарской птицефабрике начали использовать оборудование для производства удобрения из отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц. Там установили два ферментера объемом 200 тонн каждый. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где будут работать установки по переработке отходов жизнедеятельности животных и птиц, - уточнил министр сельского хозяйства Илья Сумароков. - Это особенно важно сейчас, когда на птицефабрике поголовье птицы достигает нескольких десятков тысяч голов. Ранее на утилизацию помета производителям приходилось тратить значительные средства. Это инвестиционный проект с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей.

Удобрения получают путем сложных биотермических процессов ферментирования в аэробных условиях под воздействием аэробных бактерий. При этом выделяется большое количество тепла. Таким образом, производство получается безотходным и закрытого цикла. В готовом виде удобрения полностью очищены от вредных веществ и даже могут составить конкуренцию минеральным.

Сейчас прорабатывается вопрос о сбыте такого удобрения, производители планируют получить на это разрешающие документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка пойдет под суд за прописку у себя в доме более 90 человек.(подробности)