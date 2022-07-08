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Общество8 июля 2022 4:34

Органические удобрения начали производить на Ангарской птицефабрике из помета птиц

Там установили два ферментера объемом 200 тонн каждый
Татьяна КОЛЯДИНА
Органические удобрения начали производить на Ангарской птицефабрике из помета птиц. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Органические удобрения начали производить на Ангарской птицефабрике из помета птиц. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На Ангарской птицефабрике начали использовать оборудование для производства удобрения из отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц. Там установили два ферментера объемом 200 тонн каждый. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где будут работать установки по переработке отходов жизнедеятельности животных и птиц, - уточнил министр сельского хозяйства Илья Сумароков. - Это особенно важно сейчас, когда на птицефабрике поголовье птицы достигает нескольких десятков тысяч голов. Ранее на утилизацию помета производителям приходилось тратить значительные средства. Это инвестиционный проект с объемом инвестиций более 150 миллионов рублей.

Удобрения получают путем сложных биотермических процессов ферментирования в аэробных условиях под воздействием аэробных бактерий. При этом выделяется большое количество тепла. Таким образом, производство получается безотходным и закрытого цикла. В готовом виде удобрения полностью очищены от вредных веществ и даже могут составить конкуренцию минеральным.

Сейчас прорабатывается вопрос о сбыте такого удобрения, производители планируют получить на это разрешающие документы.

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