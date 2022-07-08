Один житель Иркутской области погиб и пятеро пострадали в пожарах в начала июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области за сутки произошло восемь пожаров, случившихся по вине человека. Но, к счастью, никто не погиб и не был ранен. С начала июля в регионе пожарным пришлось тушить 87 возгораний, в них погиб один человек, а пятеро пострадали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В июле наметилась тенденция к снижению количества пожаров, - рассказали в ведомстве. - В частности, это связано с профилактической работой, которую проводят с населением межведомственные патрульные группы. Для снижения риска пожаров и стабилизации оперативной обстановки организована работа 842 различных групп патрулирования общей численностью 2524 человека.

В 11 районах региона и трех городах продолжает действовать особый противопожарный режим. Это Бодайбо и Бодайбинский район, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский и другие районы. Предположительно, этот режим продлится до середины июля.

Кроме того, с 5 июля введен особый противопожарный режим в некоторых районах Прибайкальского нацпарка. Нельзя разжигать огонь, готовить еду, сжигать мусор и траву. В случае несоблюдения правил нарушителям грозит штраф. Так, для населения его размер составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для бизнесменов – от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

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