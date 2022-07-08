Первый бетон в фундамент Дома культуры залили в селе Хомутово Иркутского района. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В селе Хомутово Иркутского района залили первый бетон в фундамент Дома культуры. Его строят в рамках госпрограммы России «Комплексное развитие сельских территорий». На возведение ДК направят 368,9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На первом этаже ДК разместится зрительный зал на 360 мест в виде амфитеатра, - уточнили в правительстве. - Жители села смогут использовать его для проведения собраний, видеопрезентаций, концертных программ. Так же на первом этаже разместятся кабинеты для музыкальных занятий, технического творчества, театрального искусства.

На втором этаже будет большое фойе зрительного зала, библиотека с читальным залом, классы ИЗО и информационно-лекционный кабинет.

В 2022 году в регионе построят и отремонтируют шесть объектов образования, культуры и спорта.

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