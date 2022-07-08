Схема движения по улице Карла Либкнехта изменится в Иркутске в связи с праздником Курбан-Байрам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 9 июля изменится схема движения по улице Карла Либкнехта. Это связано с проведением религиозного праздника Курбан-Байрам. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 9 июля с 4.00 часов до окончания церемонии, примерно до 9.00, экипажи ГИБДД выставятся на участке улицы от улицы Тимирязева до Советской, - рассказал в ведомстве. – На улицах, которые находятся возле Карла Либкнехта, также будут дежурить экипажи ГИБДД и ограничивать движение автомобилистов к месту проведения мероприятий.

Инспекторы просят заранее планировать свой маршрут.

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