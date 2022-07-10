Ссорятся ли иркутяне с коллегами из-за кондиционера в офисе, выяснил сервис SuperJob Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Специалисты сервиса SuperJob в жаркие дни решили провести опрос и выяснить у жителей Иркутска, происходят ли у них на работе конфликты с коллегами из-за включенного кондиционера. Выяснилось, что 23% опрошенных иркутян заявили, что у них в офисе сотрудники периодически ссорятся из-за кондиционеров. Каждый второй респондент не участвовал в подобных конфликтах. 50% заявили, что не были свидетелями подобных перепалок.

- 26% женщин рассказывают о ссорах из-за кондиционеров чаще, - уточнили в пресс-службе SuperJob. – Мужчин в этой статистике только 20%. Причем в комментариях сильный пол подтверждает, что женские коллективы в вопросах климата иногда совершенно непримиримы.

По статистике SuperJob, по сравнению с прошлым годом в офисных коллективах ссориться из-за кондиционеров стали реже.

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