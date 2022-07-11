Почему иркутяне выгорают на работе, выяснил сервис SuperJob Фото: Василий Вахрин

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, почему они выгорают на работе. Оказалось, что главные симптомы эмоционального выгорания — это потеря интереса к работе, хроническая усталость, апатия и раздражительность.

- Потерю интереса к работе назвали 38% респондентов, - уточнили в пресс-службе SuperJob. - По 27% уверены, что «перегоревший» на работе сотрудник испытывает чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относит к симптомам эмоционального выгорания 25% опрошенных.

Также среди причин выгорания называли подавленное настроение, потерю мотивации, депрессию невнимательность и безынициативность. Кстати, почти про все эти симптомы чаще говорили женщины. Мужчины в основном называли потерю мотивации и депрессию.

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