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Общество11 июля 2022 10:52

Почему иркутяне выгорают на работе, выяснил сервис SuperJob

Иркутяне назвали главные причины выгорания на работе
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Почему иркутяне выгорают на работе, выяснил сервис SuperJob

Почему иркутяне выгорают на работе, выяснил сервис SuperJob

Фото: Василий Вахрин

Во время очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили у жителей Иркутска, почему они выгорают на работе. Оказалось, что главные симптомы эмоционального выгорания — это потеря интереса к работе, хроническая усталость, апатия и раздражительность.

- Потерю интереса к работе назвали 38% респондентов, - уточнили в пресс-службе SuperJob. - По 27% уверены, что «перегоревший» на работе сотрудник испытывает чувство хронической усталости и апатию. Повышенную нервозность относит к симптомам эмоционального выгорания 25% опрошенных.

Также среди причин выгорания называли подавленное настроение, потерю мотивации, депрессию невнимательность и безынициативность. Кстати, почти про все эти симптомы чаще говорили женщины. Мужчины в основном называли потерю мотивации и депрессию.

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