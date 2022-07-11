Женщина и двое детей пострадали в крупном ДТП с Тойотой Марк II на трассе Иркутск-Листвянка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла 11 июля на трассе Иркутск-Листвянка. На 57 километре японский седан Тойота Марк II съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Машина превратилась в груду искореженного металла. В салоне авто находилось пять человек. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили женщина и двое детей 6 и 14 лет, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. - Известно, что 6-летний ребенок находился в автомобиле с нарушением правил перевозки.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются полицейские. Дорожные инспекторы еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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