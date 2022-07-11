Большую Байкальскую тропу временно закрыли из-за разгуливающих медведицы и медвежонка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, туристы! С 10 июля временно приостановили выдачу разрешений на посещение Большой Байкальской тропы в Прибайкальском национальном парке. Все из-за того, что в самом начале маршрута, недалеко от КПП в Листвянке заметили разгуливающих медведицу и медвежонка.

- Первыми хищников заметила группа туристов, едва миновавшая подъем в гору, - сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья». – Сначала посетители увидели детеныша, а затем и его мать. Организатор похода принял решение вернуться в Листвянку. К счастью, медведица не стала преследовать людей.

О медведице посетители парка сообщили администратору госучреждения. Затем информацию передали инспекторам по охране окружающей среды. После этого, администрация Заповедного Прибайкалья решила закрыть Большую Байкальскую тропу. На КПП теперь дежурят сотрудники природоохранного учреждения. Сколько будет действовать запрет, зависит от поведения и местонахождения медвежьей «семьи».

Сотрудники нацпарка еще раз напоминают, что хищников привлекает запах пищевого мусора, который часто оставляют туристы. Поэтому, посетителей просят не выбрасывать отходы на территории заповедника.

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