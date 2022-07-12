Три лесных пожара действует в Иркутской области утром 12 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутской области утром 12 июля действует три лесных пожара площадью 53 гектара. В последние сутки потушено два лесных пожара на площади 259 гектаров. Полностью локализовано два возгорания на 86 гектарах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Крайний север был и остается повышенной зоной нашего внимания. Там сейчас один действующий лесной очаг на площади 47 гектаров, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин. - Это так называемая зона контроля, или космического мониторинга, 300 километров от Ербогачена на границе с Республикой Саха Якутия. Мы тушим все пожары, даже в зоне контроля.

11 июля лесные пожары тушили 298 человек и девять единиц техники. С воздуха наблюдали за ситуацией три самолета Ан-2 и два легкомоторных. Один вертолет Ми-8 передислоцировал десантников.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим в лесах. При нем запрещается посещать лес, разводить костры, сжигать траву.

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