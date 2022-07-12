Мошенники продали пенсионерке из Усолья-Сибирского огнетушитель за 6 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Новый случай мошенничества появился в Приангарье. В Усолье-Сибирском лжесотрудники пожарного надзора обманули 84-летнюю пенсионерку. Они предложили ей купить огнетушитель по сильно завышенной цене. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как правило, «предприимчивые бизнесмены», приходят в дом к пенсионерам и, не предъявив никакого удостоверения личности, путем психологического воздействия, настаивают на приобретении огнетушителей, - уточнили в ведомстве.

Женщина купила такой товар в минувшую пятницу за шесть тысяч рублей. А после поняла, что ее обманули и обратилась к полицейским.

Кроме пенсионерки, от таких злоумышленников пострадали еще некоторые жители Усолья-Сибирского. В полицию поступило несколько таких сообщений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +26 градусов ожидается в Иркутске 12 июля. Осадков не будет.(подробности)

Почему иркутяне выгорают на работе, выяснил сервис SuperJob.(подробности)