Жара до +26 градусов ожидается в Иркутске 12 июля Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутск пришло долгожданное тепло. Наконец-то за долгое время в областном центре температура воздуха прогреется до +26 градусов. Такой многообещающий прогноз погоды дал Иркутский Гидрометцентр.

- 12 июля, во вторник, будет солнечная погода, в основном без осадков, а также переменная облачность, - рассказали в ведомстве.

Что касается ветра, то в столице Приангарья он подует несильный. Наоборот, он будет приятно освежать. Синоптики отмечают, он повеет с северо-запада до 7-12 метров в секунду.

Напомним, 12-14 июля местами в западных, центральных и южных районах ожидается высокая четвертого и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

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