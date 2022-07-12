13 тысяч социальных контрактов заключено в Иркутской области.

На заседании регионального совета в Братске обсудили вопросы заключения социальных контрактов. В выездном мероприятии участвуют спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутаты областного парламента.

За 2021-2022 годы в Приангарье заключено более 13 тысяч социальных контрактов, больше всего в Иркутске, Ангарске и Братске. Чаще всего люди решают заняться предпринимательством. Также на деньги, выделяемые по соцконтрактам, есть возможность создать личное подсобное хозяйство или получить помощь в трудоустройстве.

- Социальный контракт – прекрасная возможность открыть свое дело. В том числе это реализация программы импортозамещения. Сейчас по поручению президента России Владимира Путина сумма, предусмотренная по соцконтрактам, увеличена и составляет 350 тысяч рублей. Помимо этого, 30 тыс. рублей люди могут получить на обучение новым профессиям, - отметил Александр Ведерников.

Депутаты продолжат работать над совершенствованием процедуры получения соцконтрактов, чтобы люди без административных барьеров и препонов могли реализовать свои идеи. В то же время Александр Ведерников обратил внимание на нереализованные соцконтракты, по некоторым из которых были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Спикер считает, что методика предоставления соцконтрактов должна быть скорректирована с учетом этих фактов.