Игорь Кобзев посетил школу в Братске, на состояние которой просили обратить внимание местные жители. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время рабочей поездки в Братск глава Приангарья Игорь Кобзев посетил школу №8 в поселке Сухом. Ранее родители учеников обращались к губернатору с жалобами на ее состояние.

Учреждение располагается в четырех зданиях. В июне их оценили эксперты, и в итоге один корпус, где размещались спортивный и актовый залы, а также столовая, признали аварийными и закрыли. Летом 2023 года предстоит провести капремонт. Остальные три корпуса ограниченно-работоспособные, то есть нужно укрепить несущие конструкции.

- Вопрос строительства нового здания пока не стоит. К сожалению, в этом жилом районе отсутствует источник питьевого водоснабжения, это главное препятствие, - прокомментировал Игорь Кобзев. - Мы рассмотрим проектные решения по полному капитальному ремонту здания. А сейчас, на время выборочного ремонта, детей переведут в другие учреждения. Для этого будет предоставлен транспорт.

Так, учеников начальных классов временно будут учить в детском саду, а ребят постарше - в соседнем поселке Осиновка. Всего в Сухом учится 231 ребенок. В стены родной школы они вернутся, предположительно, в декабре-январе.

Также Игорь Кобзев побывал в братской школе №15 1968-го года постройки, где сейчас идет капремонт по областной программе. Здесь заменят полы, окна, инженерные сети, крышу спортзала и перехода, купят новую мебель в кабинеты. Здание обновляют по графику, закончить намерены в декабре.

Кроме того, губернатор оценил, как приводят в порядок бассейн в спорткомплексе «Солнечный». На это выделили больше 30 миллионов рублей, в том числе 23,4 миллиона из областного бюджета.