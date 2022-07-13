Незаконную свалку отходов ликвидировали на Голоустенском тракте в Иркутской области. Фото предоставлено Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

Незаконную свалку отходов на землях лесного фонда в Иркутской области обнаружили сотрудники Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры во время проверок. Территориально она располагалась рядом с Голоустенским трактом. Накануне ее ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Площадь несанкционированной свалки составила больше 44 тысяч квадратных метров, - уточнили в организации. - В настоящее время по нашему требованию данные земельные участки полностью очищены от отходов.

Также специалисты приняли меры, чтобы больше не данных землях подобного не повторялось.

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