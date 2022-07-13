Четыре лесных пожара зарегистрировано в Иркутской области утром 13 июля

Четыре лесных пожара зарегистрированы в Иркутской области утром 13 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области утром 13 июля зарегистрировано четыре пожара на землях лесного фонда. Общая площадь выявленных очагов составляет 80.51 гектара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Также в локализованном состоянии на утро среды перешло два возгорания, - отмечают специалисты. – Их площадь – 80 гектаров.

В минувшие сутки в лесах Приангарья потушили один пожар. Пламя горело на 12 гектарах. В тушении огня участвовали больше двух сотен человек, использовались 12 спецмашин. Такжев борьбе с лесными пожарами применяют и авиации. Три вертолета Ми-8 во вторник перебрасывали десантников, еще четыре Ан-2 и четыре легкомоторных самолета занимались мониторингом состояния лесного фонда с воздуха.

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