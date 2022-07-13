Столбик термометра в Иркутске опустится от изнуряющего зноя к почти осенней прохладе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приангарье погодка не радует. Только настроишься на позитивный лад: наденешь купальник, прыгнешь в воду, соберешься ворваться в лето и на следующий день. Как тут же веселью конец. 14 июля в Иркутской области будут буйствовать сразу четыре стихии – град, грозы, сильный ливень и ветер. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского Гидрометцентра.

- В четверг по области будет переменная облачность, в горах Восточного Саяна и днем в горах южного Прибайкалья сильные, местами очень сильные дожди, в Катангском и северо-восточных районах будет без существенных осадков, в отдельных районах прогремят грозы, утром видимость закроет туман, - заявили в ведомстве. – Западный и северо-западный ветер достигнет скорости в 5-10 м/с, при грозах подуют порывы до 15-18 м/с.

Ночью воздух станет холоднее почти, как осенью - +9…+14 градусов. При прояснении и того хуже - +2…+7. Днем потеплеет до +22. Если станет облачно, то температура снизится практически в два раза и станет +12. В северо-восточных районах столик термометра поднимется до отметок жары – до +29 градусов.

Кроме того, 14-16 июля есть опасность в западных, северных и южных районах высокой четвертого класса и чрезвычайной пятого класса пожароопасности в лесах. Сотрудники МЧС предупреждают о правилах соблюдения противопожарного режима.