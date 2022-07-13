Благоустройство ведется в Солнечном, работы проверил Алексей Вепрев

Ход благоустройства в Солнечном проверил депутат Алексей Вепрев и председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Депутат Думы Иркутска Алексей Вепрев, курирующий микрорайон Солнечный, провел встречу с председателем комитета городского обустройства мэрии Романом Орноевым. Они проверили, как ведется благоустройство. В микрорайоне ремонтируются дороги, обустраиваются тротуары. Обсуждались также перспективы развития набережной Ангары, общественных пространств.

– По обращению жителей в этом году построены тротуары вдоль детских садов №№ 28 и 178, тротуар появится к комплексной спортивной площадке у дома №94, установленной в прошлом году, – рассказал Алексей Вепрев.

Кроме этого, будет отремонтирована дорога к дому № 310А по Байкальской, расширена парковка у дома № 27 по улице Ржанова. Большими картами восстановлен асфальт вдоль дома № 62, проезд между домами № 11/2, № 11/4 и фитнес клубом «World Class», там же построен тротуар. Будет установлено ограждение газонов. Новые скамейки появятся у домов №№ 15 и 35. Завершается и обновление детских площадок, установка оборудования, завоз песка.

Стартовала завершающая стадия строительства Солнечного Бульвара, соединившего улицы Байкальскую, Ржанова и проспект Маршала Жукова.

– Ожидаем, что после завершения ремонта наш микрорайон станет еще комфортнее и безопаснее, - сказал депутат.