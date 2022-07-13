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Происшествия13 июля 2022 9:07

Подозреваемых в контрабанде леса задержали сотрудники полиции в Иркутской области

Преступники украли лес на 55 миллионов рублей
Максим ОЛЬХОВ
Подозреваемых в контрабанде леса задержали сотрудники полиции.

Подозреваемых в контрабанде леса задержали сотрудники полиции.

На контрабанде леса поймали руководителя коммерческой деревообрабатывающей компании и его сообщника – гражданина одного из азиатских государств – приобретали незаконно заготовленную древесину. Чтобы продавать ее за рубеж. Преступники подавали подложные документы с ложными сведениями в таможенные органы, сообщает. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- Следствие предполагает, что с июля по октябрь 2018 года железнодорожным транспортом через таможенную границу России соучастники перевезли около 9,5 тысячи кубометров лесоматериалов стоимостью более 55 миллионов рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции Иркутской области провели обыски по месту проживания подозреваемых, в офисе и на производственной базе. Полицейские изъяли документацию, компьютерную технику и другие предметы которые помогут следствию. Одного из подозреваемых отправили под стражу, а второго посадили под домашним арестом.

Следователи возбудили уголовные дела. Предварительное расследование продолжается.