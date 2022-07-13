Систему транспортной безопасности начали устанавливать на трассе Иркутск – Большое Голоустное

Монтаж системы транспортной безопасности стартовал на трассе Иркутск – Большое Голоустное. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На трассе Иркутск – Большое Голоустное начали устанавливать системы транспортной безопасности. К ним относятся камеры видеонаблюдения, инфракрасные датчики движения и системы звукового оповещения. Благодаря этому вандалы не смогут испортить оборудование или причинить какой-либо другой вред. На это из областного бюджета направлено 50 миллионов рублей. Монтаж закончат в декабре. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Защитить крупные мосты, путепроводы и тоннели от теракта нас обязывает федеральный закон «О транспортной безопасности», - уточнила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина. - Повреждение одного такого объекта нарушает движение транспорта в десятки населенных пунктов, водителям приходится делать большие объезды. На дороге Иркутск – Большое Голоустное такой возможности вообще нет.

Система транспортной безопасности будет поставлена на мостах через реки Суходол на 18 км, Ушаковка на 19 км и через ручей на 26 км. Они прошли специальное категорирование. Информация будут приходить напрямую в единый пункт управления, в котором следят круглые сутки сотрудники.

Кстати, пункт построят на 19 километре трассы Большое Голоустное. Кроме того, охранять планируют и автоматический пост весогабаритного контроля, находящийся на этой дороге. Недавно его пытались испортить.

Такую же наблюдательную систему уже смонтировали в 2021 году на трассе Иркутск – Листвянка. Там стерегут семь мостов через реки и четыре путепровода.

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