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Происшествия13 июля 2022 9:25

Школьник на мотоцикле наехал на лошадь в Нукутском районе

Мальчику и пассажиру транспорта понадобилась помощь медиков
Татьяна КОЛЯДИНА
Школьник на мотоцикле наехал на лошадь в Нукутском районе

Школьник на мотоцикле наехал на лошадь в Нукутском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нукутском районе произошло ДТП с лошадью. Около 22 часов вечера на пятом километре трассы «Заречный-Новонукутский» 14-летний школьник на мотоцикле наехал на животное, которое перебегало дорогу. При этом у водителя не было прав на мототранспорт. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На пассажирском сидении находился другой несовершеннолетний, - рассказали в ведомстве. - В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклисту и его пассажиру потребовалась медпомощь. Причины произошедшего и тяжесть травм устанавливаются.

Прокуратура даст оценку этой аварии. Будет проверено, почему ребенок оказался за рулем мотоцикла. По результатам ведомство примет меры прокурорского реагирования.

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