Листвянка вошла в топ-10 популярных лечебных курортов России наряду с Сочи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Листвянка вошла в топ-10 самых популярных лечебных курортов России наряду с Сочи, Евпаторией, Кисловодском. Такая статистка взята за июль этого года. Кроме того, в перечень вошли Зеленоградск, Махачкала, Соль-Илецк, Банное, Тюмень, Чемал. Об этом сообщают в ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования Tvil.ru.

- Туристы бронируют лечебный отдых летом от четырех до десяти ночей и тратят в среднем на проживание от двух тысяч рублей до пяти в сутки, - отмечают в сервисе.

КОНКРЕТНО

Вот подборка из десяти курортов, куда можно съездить отдохнуть и подлечиться. А также указана их стоимость.

Сочи — 3495 рублей / 8 ночей *

Евпатория — 3683 рублей / 10 ночей

Кисловодск — 2717 рублей / 5 ночей

Зеленоградск — 5254 рублей / 6,5 ночи

Махачкала — 3238 рублей / 6 ночей

Соль-Илецк — 2412 рублей / 6 ночей

Банное — 3927 рублей / 6 ночей

Тюмень — 2166 рублей / 4,5 ночи

Чемал — 3837,5 рубля / 4 ночи

Листвянка — 4244 рублей / 4 ночи

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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